Российский футбол не будут отменять из-за вспышки COVID-19 в клубах

Российский футбольный союз объявил, что они не будут останавливать матчи из-за случаев заболевания COVID-19 в «Динамо» и «Ростове». В то же время в организации разрешили командам по договоренности переносить матчи.

«Речи о том, чтобы остановить сезон, нет. Мы считаем, что РФС, лига и клубы могут обеспечить безопасное проведение тренировок, матчей и доиграть все матчи сезона», — говорится в совместном заявлении РФС и РПЛ.

В РФС выразили надежду, что клубы ответственно подойдут к регламенту о возобновлении сезона, чтобы сделать главной безопасность игроков. В организации отметили, что четкое следование требованиям и рекомендациями позволит снизить риски до минимума и доиграть чемпионат.

Что касается переносов, то в РФС подчеркнули, что это возможно только по обоюдному и добровольному согласию клубов. Это связано с трудностями с графиком тренировок, логистикой. В организации заявили, что на это готов не каждый клуб.

«„Краснодар“ пошел навстречу „Динамо“ и дал согласие на перенос матча на 19 июля. Лига поддержала это решение и вынесла его на бюро исполкома РФС, который, в свою очередь, счел возможным внести изменения в календарь», — говорится в заявлении.

Матч между «Краснодаром» и «Динамо» перенесли на 19 июля из-за вспышки коронавируса в московском клубе. Аналогичная вспышка произошла в «Ростове», но «Сочи» на перенос не согласился. За команду из Ростова-на-Дону играли футболисты 2002–2003 годов рождения, они проиграли со счетом 1:10.