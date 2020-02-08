Российский фристайлист победил на этапе Кубка мира в США

За выступление Максим Буров получил 139 баллов. Второе место занял швейцарец Ноэ Рот — 126,91 балла. Брат чемпиона Илья Буров набрал 123,98 балла и занял третье место.

Эта победа для спортсмена стала пятой на Кубке мира. В 2018 году он занял первые места в Дир-Вэлли и Лейк-Плэсиде. В прошлому году россиянин стал чемпионом на этапах в Лейк-Плэсиде и Минске.

В зачете Кубка мира по фристайлингу Буров также вышел на первое место.

Ранее в Швеции во время соревнований по лыжному сразу пятеро участниц свалились на трассе. Одна из спортсменок споткнулась и упала, а остальные попадали вслед за ней, словно домино.