Спорт 09 августа 2023, 09:39 Российский ФК предложил 35 миллионов евро за футболиста сборной Италии — СМИ Ajans: российский футбольный клуб предложил 35 млн евро за игрока сборной Италии Дзаньоло

Читать 360tv в

Один из футбольных клубов Российской премьер-лиги предложил 35 миллионов евро за полузащитника турецкого «Галатасарая» и национальной команды Италии Николо Дзаньоло. Об этом сообщил портал Ajans 1905 со ссылкой на источник.

По его данным, 24-летнему спортсмену пообещали платить восемь миллионов евро в год, однако тот отказался.

Реклама

Итальянец Дзаньоло перешел из «Ромы» в «Галатасарай» в начале текущего года, заключив с ним контракт до лета 2027-го. В соглашении прописана сумма отступных — как раз 35 миллионов евро. Полузащитник сыграл в 12 матчах, забил пять голов и совершил одну результативную передачу. Ориентировочная рыночная стоимость игрока, согласно Transfermarkt, — 27 миллионов евро.

Николо Дзаньоло — сын профессионального футболиста — два года учился в футбольной академии «Дженоа», с 11 лет играл в составе молодежной команды «Фиорентина», затем перешел в «Виртус Энтелла». Когда спортсмену исполнилось 18 лет, его купил миланский клуб «Интер» за 1,8 миллиона евро. Выступая за эту команду в составе молодежной сборной Италии, Дзаньоло завоевал серебряные медали на чемпионате Европы. В «Рому» в 2018 году его продали уже за 4,5 миллиона евро. С этим клубом итальянец подписал свой первый профессиональный контракт.