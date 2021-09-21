Российский фигурист оставил заболевшую коронавирусом партнершу ради карьеры в США

Российский фигурист Григорий Смирнов оставил свою старую партнершу Анастасию Шпилеву, заболела коронавирусом. Теперь спортсмен будет выступать с американкой Эйвонли Нгуен. Об этом сообщил Sport24 со ссылкой на сайт федерации фигурного катания США.

Теперь Смирнов вместе с новой партнершей будет выступать за нью-йоркский клуб фигурного катания Skating Club of New York в турнире Challenge Cup. Мероприятие состоится в Филадельфии.

Смирнов катался со Шпилевой до сентября прошлого года. Однако девушка заболела коронавирусом. Спустя время спортсмен сообщил Анастасии, что не готов больше ждать, пока закончится ее реабилитация, и планирует искать новую партнершу. Анастасия рассказала о том, что эта новость стала для нее сильным ударом. Девушка даже подумывала завершить свою карьеру фигуристки, сообщило «Утро.ру».