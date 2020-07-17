Российский экс-хоккеист НХЛ внезапно умер на улице в Тольятти

Уточняется, что Тезикову внезапно стало плохо. Он скончался до приезда медиков. В настоящий момент причина смерти не установлена, информирует портал «Ридус».

Дебютировал спортсмен в 17 лет в клубе «Лада». Он выступал в сезоне 1995/96. В 1997 году хоккеист покинул Россию и приехал в Канаду, где выступал за клуб Юниорской лиги Квебека «Монктон». В ее составе он завоевал приз в качестве лучшего защитника-новичка. В этом же сезоне Тезиков в составе сборной РФ завоевал серебряные медали Молодежного Чемпионата мира.

В Штатах он играл в НХЛ в составе «Вашингтона». Участвовал в 30 матчах за эту команду, а также за «Ванкувер». Позже спортсмен вернулся на родину. Свою спортивную карьеру мужчина завершил пять лет назад. Вместе с тем в сезоне 2016/17 Тезиков работал в ДЮСШ «Лада».