Российский дзюдоист Тасоев выиграл золото на ЧЕ в Лиссабоне

Российский дзюдоист Инал Тасоев выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо в весовой категории свыше 100 килограммов. В финальном поединке он одолел нидерландца Хенкома Грола.

Турнир проходил в Лиссабоне с 16 по 18 апреля. Бронзовые награды получили дзюдоист из Грузии Гурам Тушишвили и чешский спортсмен Лукаш Крпалек. Ранее Тасоев дважды становился бронзовым призером мировых первенств в командных соревнованиях, взял серебро на чемпионате Европы, золото в командных соревнованиях на Европейских играх.