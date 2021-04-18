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    18 апреля 2021, 20:30

    Российский дзюдоист Тасоев выиграл золото на ЧЕ в Лиссабоне

    Ольга Назаркина

    Российский дзюдоист Инал Тасоев выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо в весовой категории свыше 100 килограммов. В финальном поединке он одолел нидерландца Хенкома Грола.

    Российский дзюдоист Тасоев выиграл золото на ЧЕ в Лиссабоне

    Турнир проходил в Лиссабоне с 16 по 18 апреля. Бронзовые награды получили дзюдоист из Грузии Гурам Тушишвили и чешский спортсмен Лукаш Крпалек.

    Ранее Тасоев дважды становился бронзовым призером мировых первенств в командных соревнованиях, взял серебро на чемпионате Европы, золото в командных соревнованиях на Европейских играх.