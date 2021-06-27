Российский дуэт впервые в истории выиграл чемпионат Европы по настольному теннису

Лев Кацман и Максим Гребнев стали первыми российскими спортсменами, победившими на чемпионате Европы по настольному теннису в парном разряде. Как сообщил ТАСС, в финале они обошли дуэт поляка Якуба Диаса и бельгийца Седрика Нейтинка.

Встреча завершилась победой российских теннисистов со счетом 3:1. Бронзовые медали достались спортсменам из Венгрии Адаму Суди и Нандо Эчеки, а также Тиагу Аполонии и Жоау Монтейру из Португалии.

Победителями чемпионата Европы по настольному теннису в парном разряде становились россиянки Светлана Ганина и Оксана Фадеева, но они играли в интернациональных парах.

Ганина выступала вместе с белорусской спортсменкой Викторией Павлович. Золото европейского чемпионата дуэт завоевал в 2007 году.

Фадеева играла с представительницей Литвы Рутой Пашкаускене. На счету пары две золотые медали европейского первенства в 2010 и 2011 годах.

Чемпионат Европы по настольному теннису проходит в этом году в Польше. Завершатся соревнования 27 июня.