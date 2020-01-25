Российский бомбардир из чемпионата Чехии перебрался в «Динамо»

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Комличенко начинал свою карьеру в «Краснодаре». Но закрепиться в основном составе у него не получилось. Его передавали на правах аренды в чешский «Слован» (Либерец) и новороссийский «Черноморец». В конце концов он попал в «Младу-Болеслав» на 1,5 года. Именно в играх за чешскую команду футболист раскрылся и показал свое мастерство.

В сезоне-2018 — 2019 россиянин забил 29 мячей в 32 матчах и стал лучшим в трех номинациях: бомбардир, нападающий и легионер. В январе 2019 года клуб выкупил права на футболиста.

В нынешнем сезоне на счету Комличенко 10 точных попаданий в 15 встречах за «Младу-Болеслав». В октябре прошлого года года он впервые выступил в составе сборной России на игре с Шотландией. Первый мяч в сборной он забил на игре против Сан-Марино, которая прошла 19 ноября.