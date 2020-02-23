Российский боксер победил «несокрушимого» пуэрториканца. Тот был соперником погибшего Дадашева

Субриэль Матиас потерпел первое поражение в карьере от россиянина Петроса Ананяна. Спортсмен из Пуэрто-Рико известен россиянам по печальному поводу — он был соперником Дадашева, который скончался в больнице после боя.

Поединок проходил в полусреднем весе. Их бой продлился 10 раундов и завершился победой Ананяна. Один судья отдал победу россиянину со счетом 96:93, другие выставили — 95:94.

«Мой бой я посвящаю Максиму Дадашеву и его семье», — сказал россиянин после выхода на ринг.

Раньше Матиас не проигрывал оппонентам на ринге. Это поражение стало для него первым в карьере. Теперь на счету у спортсмена 15 побед нокаутом и одно поражение.

Ананян заработал 14-ю победу, семь раз он побеждал нокаутом. Также на его счету два поражения и два боя, которые закончились ничьей. Россиянин в 2017 году стал континентальным чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Один из боев Матиаса стал роковым для его соперника. Летом 2019-го он дрался против российского спортсмена Максима Дадашева. В 11 раунде по инициативе секунданта россиянина бой остановили. Боксера доставили в клинику, где у него диагностировали отек мозга. Дадашеву сделали трепанацию, но спасти его жизнь не удалось. Через три дня спортсмен скончался. У него осталась жена и маленький сын. Его вдова Елизавета Апушкина только спустя несколько месяцев смогла рассказать подробности последнего дня Дадашева.