Российский боксер нарушил карантин в Канаде. Пришлось платить штраф

Российский боксер Артур Бетербиев живет в Канаде. Власти страны ввели карантин, но спортсмен отправился на природу и нарушил режим. В итоге пришлось платить тысячу долларов штрафа.

«Со мной и моим другом случился неприятный и в то же время смешной случай. Мы в период карантина выехали на природу в пригород, находящийся в 100 километрах от Монреаля, и нас остановили полицейские. У нас спросили, откуда мы, и напомнили, что покидать свой населенный пункт мы не имеем права», — рассказал Бетербиев «Советскому спорту».

Молодые люди пытались убедить правоохранителей, что не знали о правилах карантина. Затем боксер заявил, что не знает французский. Несмотря на все доводы, полицейские выписали штрафы по тысяче долларов каждому мужчине.

«Но самое главное — сопроводили нас до въезда в Монреаль», — подчеркнул спортсмен.

Бетербиев добавил, что в Канаде уже идет второй месяц карантина. Сначала у жителей была заметна паника, но все уже адаптировались к новым условиям. Люди придерживаются правил безопасности.

По всему миру власти вводят ограничительные меры для борьбы с коронавирусом. Число заразившихся уже перевалило за отметку в 1,9 миллиона человек.