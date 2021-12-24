Российский боксер Кудряшов поцеловался с медведем. Видео

Российский боксер Дмитрий Кудряшов в своем Instagram показал, как покормил медведя из руки, а потом поцеловал.

«Ужин отдай медведю», — подписал публикацию Кудряшов.

Кудряшов выступает в первом тяжелом весе. Он был чемпионом мира по версиям WBC Silver и WBA International.

В последнем поединке 36-летний Кудряшов проиграл соотечественнику Евгению Тищенко единогласным решением судей в рамках турнира RCC Boxing Promotions.

Всего в профессиональной карьере россиянин провел 29 боев, одержав 24 победы (23 нокаутом).