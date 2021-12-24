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    24 декабря 2021, 16:57

    Российский боксер Кудряшов поцеловался с медведем. Видео

    Максим Зинкин

    Российский боксер Дмитрий Кудряшов в своем Instagram показал, как покормил медведя из руки, а потом поцеловал.

    «Ужин отдай медведю», — подписал публикацию Кудряшов.

    Кудряшов выступает в первом тяжелом весе. Он был чемпионом мира по версиям WBC Silver и WBA International.

    В последнем поединке 36-летний Кудряшов проиграл соотечественнику Евгению Тищенко единогласным решением судей в рамках турнира RCC Boxing Promotions.

    Всего в профессиональной карьере россиянин провел 29 боев, одержав 24 победы (23 нокаутом).