Российский боксер Кудряшов поцеловался с медведем. Видео
Российский боксер Дмитрий Кудряшов в своем Instagram показал, как покормил медведя из руки, а потом поцеловал.
«Ужин отдай медведю», — подписал публикацию Кудряшов.
Кудряшов выступает в первом тяжелом весе. Он был чемпионом мира по версиям WBC Silver и WBA International.
В последнем поединке 36-летний Кудряшов проиграл соотечественнику Евгению Тищенко единогласным решением судей в рамках турнира RCC Boxing Promotions.
Всего в профессиональной карьере россиянин провел 29 боев, одержав 24 победы (23 нокаутом).