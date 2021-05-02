Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона мира WBA

Российский боксер Дмитрий Бивол победил британца Крэйга Ричардса. По итогам поединка спортсмен защитит титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Поединок двух боксеров проходил в Манчестере. Бивол и Ричардсон выступали в весовой категории до 79,38 килограмма. В 12-раундовой встрече все судьи отдали победу россиянину со счетом 118:110, 115:114, 115:113. Победив британца, Бивол смог провести девятую защиту титула.

Всего за время своей профессиональной спортивной карьеры Бивол провел 18 поединков на ринге. Россиянин не потерпел еще ни одного поражения. На счету британца стало 19 боев, в которых он побеждал 16 раз. Ричардсон проигрывал дважды, а один раз поединок завершился ничьей.

На профессиональном уровне Бивол дебютировал в 2014 году. Спустя три года он получил титул WBA в полутяжелом дивизионе. Тогда россиянин отправил в нокаут австралийского боксера Трента Бредхерста. Ричардс начал профессиональную карьеру в 2015 году. В декабре 2020 года он стал действующим чемпионом Великобритании, нокаутировав Шакана Питерса.

Как напомнило ИА Nation News, Бивол владеет чемпионским титулом с 2017 года. Это его седьмая победа для сохранения своего звания.