Российский боксер Бивол победил Рамиреса единогласным решением судей | 360°

Спорт 06 ноября 2022, 02:19 Российский боксер Бивол победил Рамиреса единогласным решением судей Российский боксер Бивол победил Рамиреса и защитил пояс WBA Super в полутяжелом весе РИА "Новости"

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Российский боксер-профессионал Дмитрий Бивол одержал победу над мексиканцем Хильберто Рамиресом и защитил свой титул чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелой весовой категории. Трансляцию поединка вел «Чемпионат».

Встреча состоялась 5 ноября в Абу-Даби. Бивол победил единогласным решением судей после 12 раундов (118-110, 117-111, 117-111). Для россиянина это уже 21-я победа на профессиональном ринге, а для мексиканца — первое поражение после серии из 44 побед.

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За Биволом закрепилось звание непобедимого боксера. После завершения любительской карьеры в 2014 году он дебютировал в профессиональном боксе. Его первый бой против уругвайца Хорхе Родригеса Оливеры закончился победой.

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В конце октября в Краснодаре состоялся чемпионат России по боксу среди женщин. Спортсменки из Московской области привезли с соревнований три золотых, две серебряные и одну бронзовую медали, заняв третье место в командном зачете.