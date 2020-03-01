Российский боец UFС Анкалаев показал зрителям средний палец на турнире в США

Российский боец Магомед Анкалаев показал зрителям средний палец на турнире UFC Fight Night 169 в американском Норфолке. Он одолел соперника всего за несколько секунд, и толпа начала свистеть.

Скандальная ситуация начала разворачиваться еще до старта поединка. Молдавский боец Ион Куцелаба во время представления спортсменов буквально попер на Анкалаева, но схлестнулись спортсмены уже после гонга.

Правда, бой продлился недолго. Его можно посмотреть целиком.

Куцелаба пропустил несколько сильных ударов в область головы и временно потерял контроль. Тогда судья решил остановить поединок и присудил победу россиянину. Как видно на видео, молдавскому бойцу такое решение не понравилось, и он начал эмоционально высказывать свое мнение рефери.

Зрители тоже не оценили решение судьи, ведь они купили билет на бой, который длился меньше минуты. Поэтому они начали свистеть. Анкалаев принял это на свой счет и показал разъяренным зрителям средний палец.

А потом еще раз.

Теперь Анкалаеву грозит большой штраф. Он уже, кстати, объявил, что готов еще раз сразиться с Куцелабой, если тот захочет реванш.

Магомеду Анкалаеву 27 лет. На его счету 13 побед и одно поражение.