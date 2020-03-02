Российский боец UFC Анкалаев назвал свою победу над Куцелабой справедливой

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев заявил, что заслуженное победил в поединке с молдаванином Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169 в американском Норфолке.

На странице UFC в Instagram появилось интервью Анкалаева, который высказал свое мнение о прошедшем в ночь на 1 марта бое.

«Я его зацепил, он болтался, и бой остановили. Я ему сказал после боя: „Чего возмущаешься, ****** [блин]? Это же решение судей“. Он сказал, что это его план был», — рассказал он.

Фолловеры предположили, что притворившийся серьезно травмированным Куцелаба хотел ввести в заблуждение своего соперника. Но сам себя перехитрил, и рефери остановил бой, отдав победу его сопернику. После серии ударов Анкалаева Куцелаба зашатался, и судья остановил поединок. Победителем он назвал россиянина.

Источник видео: Instagram

Американские зрители выразили свое недовольством неодобрительным гулом, в ответ на который Анкалаев показал им неприличный жест.

Россиянин сообщил, что ему лично реванш не нужен, но, если Куцелаба будет настаивать, он готов встретиться еще раз.

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт усомнился, что Конор Макгрегор будет ждать шанса на реванш, пока россиянин Хабиб Нурмагомедов будет драться с Тони Фергюсоном.