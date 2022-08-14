Российский боец Мурзаканов одержал победу над американцем Кларком на турнире UFC

В ночь на 14 августа по московскому времени состоялся турнир UFC Fight Night в Сан-Диего в США. В бое в полутяжелом весе российский боец смешанного стиля Азамат Мурзаканов оказался сильнее американца Девина Кларка, сообщил ТАСС.

Поединок закончился техническим нокаутом Кларка в третьем раунде. Россиянину 35 лет, за свою профессиональную карьеру в MMA он не проиграл ни одного боя. У его соперника статистика менее впечатляющая — 6 поражений при 13 победах.

Еще один непобедимый российский боец — Хабиб Нурмагомедов — попал в Зал славы UFC. Официальная церемония награждения спортсмена состоялась в Лос-Анджелесе.