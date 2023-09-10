Спорт 10 сентября 2023, 09:20 Российский боец ММА Волков победил Туивасу с помощью удушающего приема Российский боец ММА Волков победил Туивасу с помощью удушающего приема РИА «Новости»

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Российский боец ММА Александр Волков досрочно победил Тая Туивасу из Австралии на турнире UFC 293 в столице Игр-2000. Бой транслировался телеканалом «Матч ТВ».

Поединок в Сиднее стал одним из главных событий для российских зрителей MMA — тяжеловес Волков одержал третью победу подряд на турнирах UFC. Поединок завершился во втором раунде. Российский боец одержал победу над грозным австралийцем с помощью удушающего приема. Для Туивасы это поражение стало шестым при 14 победах.

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Александру Волкову 34 года. Всего в турнирах MMA он провел 47 поединков и одержал 37 побед.

Ранее поединок Джеффа Монсона и Олега Тактарова окончился вничью. Бой продлился три раунда, каждый из спортсменов несколько раз нарушал правила. Оба спортсмена применили борцовский прием.

Боец ММА Монсон отказался от американского паспорта и сдал его в посольство. Такое решение он принял в связи с несогласием с политикой США. Спортсмен получил гражданство России в июне 2018 года.