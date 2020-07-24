Российский боец MMA отказался от боя за чемпионский пояс из-за религиозных принципов

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов заявил, что не будет драться с Фаридуном Одиловым и Дауреном Ермековым за чемпионский пояс из-за религиозных принципов. Его соперники мусульмане, как и сам боец.

«С братьями я не могу так драться, а выходить страдать ерундой в клетку и бить по лицу — не хочу. По справедливости я должен защищать пояс с любым соперником. Кого лига назовет — я должен выходить. По моим убеждениям я не могу драться с мусульманами», — приводит слова бойца организации Gorilla Fighting Championship (GFC) Instagram-странице.

Фахретдинов отметил, что в GFC он сделал все, что хотел. По словам бойца, чемпионат был для него «трамплином». Он сказал, что оставляет пояс, чтобы «ребята дрались» за титул. При этом Фахретдинов намекнул, что еще может вернуться, но все будет зависеть от того, кто станет чемпионом.

В июле Петр Ян стал вторым после Хабиба Нурмагомедова российским бойцом, завоевавшим титул чемпиона UFS. Спортсмен победил бразильца Жозе Алду и стал обладателем пояса в легчайшем весе.