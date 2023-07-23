Спорт 23 июля 2023, 14:04 Российский боец Корешков заявил о готовности выйти на ринг с украинцем Амосовым Боец Bellator Корешков назвал не самым приятным возможный бой с украинцем за чемпионство Википедия

Читать 360tv в

Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков заявил о готовности сразиться с чемпионом Bellator украинцем Ярославом Амосовым за титул, но при этом отметил, что встреча для него станет не самой приятной. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресс».

«Конечно, не самый приятный бой, но тем не менее что делать? А как быть? Буду готовиться, буду стараться победить», — ответил Корешков на вопрос журналиста о возможном противостоянии.

Реклама

Следующий бой у Андрея Корешкова пройдет 30 июля на турнире Bellator и Rizin в японской Сайтаме. На ринг против россиянина выйдет американец Лоренз Ларкин.

На счету Корешкова 30 боев, из которых он потерпел только четыре поражения. Действующий чемпион украинец Ярослав Амосов одержал 27 побед без единого проигрыша.