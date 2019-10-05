Российский боец Корешков проиграл американцу на турнире Bellator 229

Американский боец смешанного стиля Лоренс Ларкин по результатам боя одержал победу над российским спортсменом Андреем Корешковым. Встреча на ринге проходила в рамках турнира Bellator 229.

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Бой соперников продолжался на протяжении всех трех раундов, пишет «Чемпионат.com». В первом раунде Корешков отстоял уверенно, но уже во втором чуть не оказался в нокауте. При этом российскому спортсмену удалось выстоять дальше. Оба бойца на протяжении боя оказывались в нокдаунах.

Мнения судей на счет итогов поединка разделились, но победу все же одержал Ларкин со счетом 29-28, 28-29, 29-28.

В итоге Андрей Корешков за свою профессиональную карьеру потерпел четыре поражения и победил в боях 22 раза. американец Лоренс Ларкин проиграл семь раз и одержал 21 победу. Встреча соперников проходила в американском Темекуле. Бойцы сражались в полусредней весовой категории.

Bellator MMA является американской спортивной организацией, которая ежегодно проводит бои по смешанным единоборствам.