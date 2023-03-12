Спорт 12 марта 2023, 07:54 Российский боец Ян проиграл грузину Двалишвили на турнире UFC в Лас-Вегасе "ВКонтакте"

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Российский боец смешанного стиля Петр Ян проиграл грузинскому сопернику Мерабу Двалишвили в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 221. Соревнования прошли в Лас-Вегасе.

Ян впервые в карьере проиграл единогласным решением судей, отметило издание Sports.ru. Они признали победу грузинского бойца во всех пяти раундах.

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Для россиянина это уже третий подряд проигрыш в UFC. В октябре 2022 года он уступил американскому спортсмену Шона О’Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби, а ранее, в апреле, проиграл другому американцу, Алджамейну Стерлингу, в бою за титул UFC в легчайшем весе на 273-м турнире промоушена.

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Перед схваткой с Двалишвили Ян не сомневался, что победит, и называл бои противника «незрелищными». Кстати, на традиционной церемонии взвешивания перед турниром Петр Ян слегка перевесил соперника (61,69 килограмма против 61 килограмма).

Петр Ян — экс-чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 килограмма). На счету россиянина 16 побед и пять поражений.