Российский боец Емельяненко отпраздновал свадьбу с бывшей женой | 360°

Спорт 15 октября 2022, 18:36 Поделиться Telegram

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Viber Российский боец Емельяненко отпраздновал свадьбу с бывшей женой Боец ММА Емельяненко узаконил отношения с бывшей женой Полиной РИА Новости

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко женился на своей бывшей жене Полине Селедцовой. Кадры с церемонии бракосочетания спортсмен обнародовал в Instagram*.

«Самый лучший день», – коротко сказал Емельяненко.

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Супруги уже были в статусе семейной пары. В первый раз боец женился на Полине в 2015 году. Тогда он отбывал наказание по делу об изнасиловании домработницы.

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В 2018 году супруги развелись, однако спустя время снова закрутили роман.

Спортсмен уже состоял в браке. Его первой женой была Ольга Горохова, с которой у них есть общая дочь Полина.

* Instagram — соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

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