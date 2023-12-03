Спорт 03 декабря 2023, 10:07 Российский боец Арман Царукян выиграл главный поединок турнира UFC в Техасе Российский боец Царукян нокаутировал американца Дариуша на турнире UFC в Техасе Diego Ribas/Keystone Press Agency/globallookpress

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Россиянин Арман Царукян одержал победу над американцем Бенеилом Дариушем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Остине. Спортсмен нокаутировал Дариуша в первом раунде. Видео появилось в Telegram-канале UFC Russia.

Царукян отправил соперника в нокаут в первом же раунде, спустя чуть больше чем минуту с момента начала поединка в легком весе.

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Теперь на счету 27-летнего Армана Царукяна 21 победа и три поражения в ММА. К моменту этого поединка он занимал восьмое место в рейтинге UFC в легком весе. Предыдущий поединок Царукяна также закончился победой — в июне он победил техническим нокаутом бразильца Жуакина Силву.

На счету 34-летнего Дариуша — 22 победы, шесть поражений и ничья, при этом в рейтинге UFC он на четвертом месте. В прошлом поединке, который состоялся также в июне, американец проиграл техническим нокаутом бразильскому спортсмену Чарльзу Оливейре.

Чемпион UFC в легком весе — россиянин Ислам Махачев.