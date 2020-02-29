Российский биатлонист победил в спринте на чемпионате Европы

Матвей Елисеев победил в спринтерской гонке на чемпионате Европы в белорусских Раубичах. Дистанцию 10 километров он преодолел за 23 минуты и 46,4 секунды. Биатлонист совершил один промах.

Вторым пришел к финишу спортсмен из Латвии Андрей Расторгуев. На третью ступень пьедестала почета поднялся норвежец Александр Андерсен.

Это третья медаль, которую россияне взяли в ходе чемпионата Европы. Перед тем Евгения Павлова выиграла суперспринт. В смешанной эстафете Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили заняли второе место.

Женский спринт пройдет позднее. Гонка стартует днем 29 февраля.

Матвей Елисеев входит в состав сборной России. Он член спортивного клуба ЦСКА, призер чемпионата мира по биатлону среди юниоров, чемпион Европы в смешанной эстафете, мастер спорта международного класса. Среди его достижений — бронзовая медаль в чемпионате мира среди юниоров в 2014 году, золотая медаль на чемпионате Европы в 2016, две золотых медали и одна серебряная на Всемирных военных играх в 2017, серебряная медаль на чемпионате Европы в 2019 и позже в том же году - бронзовая медаль на чемпионате мира.