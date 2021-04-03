Российский биатлонист кинул часть сломанной палки в сторону соперников

Биатлонист Вадим Филимонов швырнул обломок палки в сторону соперников после масс-старта на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. Позже выяснилось, что у него пострадала еще и винтовка.

Несколько спортсменов столкнулись в подъеме на первом круге. Из-за этого у Филимонова сломалась лыжная палка. Он продолжил заезд, но при этом швырнул оставшийся в руке обломок в сторону соперников, которые уже вырвались вперед. Часть спортивного инвентаря ни в кого не угодила.

Филимонов отработал два огневых рубежа и сошел с дистанции, поскольку у него пострадала еще и винтовка.

Биатлонист выступал под 10-м номером за команду Ханты-Мансийского автономного округа.

Лидером забега стал Евгений Гараничев, который преодолел дистанцию за 43 минуты 59 секунд. Серебро — за Антоном Бабиковым, который отстал от победителя на 1,7 секунды. Третьим пришел Алексей Шевченко (+3,2 секунды).

До этого на чемпионате России прошла женская эстафета. Золото досталось команде ХМАО-Югра. Серебряную медаль получили спортсменки из Тюмени, третьими к финишу пришли биатлонистки из Новосибирской области.

Национальный турнир завершится 4 апреля двумя гонками — женским масс-стартом и мужской эстафетой.