13 марта 2024, 16:28
Российский биатлонист Гараничев назвал обдуманным решение завершить спортивную карьеру
Российский биатлонист Евгений Гараничев в беседе с RT прокомментировал свое решение завершить спортивную карьеру. По словам спортсмена, оно полностью твердое и обдуманное.
Гараничев признался, что уже имеет предложения относительно будущей работы.
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«Уже есть определенные предложения относительно дальнейшей работы. От тюменского спорта я не отстраняюсь, но более подробно говорить об этом пока не пришло время», — добавил биатлонист.
Гараничев намерен в последний раз принять участие в Чемпионате России, который пройдет в Тюмени с 21 марта по 1 апреля.
Спортсмены
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