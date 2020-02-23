Российский биатлонист-чемпион снялся с последней гонки ЧМ. Он полночи разбирался с полицией
«Последние события вынудили Александра отказаться от гонки», — рассказали ТАСС в тренерском штабе сборной России.
Как отметил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, накануне соревнований биатлонисту пришлось ждать полицейских до часу ночи, чтобы подписать протокол.
«Вчера он был сильно расстроен и не собирался бежать масс-старт. К тому же он был вынужден не спать до часа ночи, поскольку ему привезли на подпись протокол. Он освободился только в три часа ночи», — рассказал Драчев.
Масс-стар пройдет 23 февраля в итальянском Антхольце и станет заключительной гонкой на чемпионате мира по биатлону. За день до этого заезда Логинов участвовал в эстафете, но российская команда смогла заработать только четвертое место.
Утром 22 февраля в гостиничный номер Логинова ворвалась итальянская полиция. Правоохранители обыскали комнату и забрали ноутбук вместе с телефонов. Как потом признавался спортсмен, для него это стало ударом. Гаджеты не вернули, поэтому он не мог связаться с семьей.
После выступления на эстафете, биатлонист заявил, что такими нападками кто-то хочет, чтобы он быстрее закончил карьеру. Спортсмен заявил, что «вскоре надо будет так и сделать».
Причиной обысков стал приезд тренера Александра Касперовича на соревнования не по своей аккредитации. Его заподозрили в том, что он перевозить какие-то запрещенные препараты. Как показали результаты тестов, Логинов допинг не употреблял.