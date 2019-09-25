«Российский» Bellator: много обещали, но не дали конкретики

Недавно появилась информация о том, что Федор Емельяненко впервые с 2016 года проведет бой в России в рамках турнира Bellator. Боец Александр Шлеменко напомнил в разговоре с «360», что организация уже много раз говорила, что приедет в РФ. Но пока это были лишь слова, а значит и участие Емельяненко под сомнением.

К проведению Bellator в России Шлеменко отнесся без энтузиазма, отметив, что глава организации много раз хотел провести мероприятие в России, но пока этого не произошло.

Уже Скотт Кокер (президент Bellator — прим.ред) много раз заявлял, что хочет провести турнир Bellator в России, поэтому дождемся точного подтверждения Александр Шлеменко.

Если вдруг турнир состоится, то «это будет круто», считает Шлеменко. Ведь он был первым российским бойцом в этой организации.

«Все это пока слова». Проведение турниров Bellator в России вызвало сомнения Подробнее

Силы Емельяненко Шлеменко оценивать не стал, так как не подтверждено ни участие бойца в турнире, ни имя его потенциального соперника.

«Если брать прогнозы по проведению турнира, мне кажется, будет довольно интересно людям посмотреть, поболеть за наших бойцов. Тем более, что наших бойцов в Bellator все больше и больше», — сказал Шлеменко.

Он добавил, что сам вряд ли примет участие в Bellator, так как уже не является бойцом организации, да и не очень хочет иметь с ней дело. С другой стороны, если бы организаторы предложили ему выступить в одиночном бою с тем же Гегардом Мусаси, то он был согласился.

Скотт Кокер 24 сентября на своей странице в Twitter написал, что хотел бы провести турнир Bellator в России. Он добавил, что драться может и Емельяненко. Сам боец в середине лета подписал новое соглашение с организацией.