Российских тяжелоатлетов отстранили от международных соревнований

Российских и белорусских тяжелоатлетов отстранили от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Исполнительный совет IWF собрался для обсуждения складывающейся ситуации и принял решение приостановить участие всех спортсменов, официальных лиц команд и технических представителей из России и Белоруссии в любых международных или континентальных соревнованиях по тяжелой атлетике до дальнейшего уведомления», — сказано в сообщении IWF.

Кроме того, там также указано, что в России и Белоруссии не будут проводить мероприятия, санкционированные IWF. Эта мера тоже будет действовать до дальнейшего уведомления.

Организация, как отмечается, продолжит внимательно следить за развитием ситуации. Те меры, о которых говорилось выше, могут адаптировать или отменить тогда и в том случае, если это будет оправдано.

Также исполнительный совет одобрил меры финансовой поддержки спортсменов Украины, которые готовятся сразу к трем чемпионатам: молодежному, юношескому и мировому.

Без спортсменов из России и Белоруссии также пройдет суперкубок MMA в Бахрейне. От участия их отстранила Международная федерация смешанных боевых искусств (IMMAF). Она объявила, что присоединилась к бойкоту россиян и белоруссов в международном спорте из-за ситуации на Украине.