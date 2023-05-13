Спорт 13 мая 2023, 02:20 Российских тяжелоатлетов допустили к соревнованиям в нейтральном статусе Международная федерация тяжелой атлетики допустила российских спортсменов к соревнованиям РИА «Новости»

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Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) допустила к соревнованиям российских спортсменов, но в нейтральном статусе. Это же касается и белорусских тяжелоатлетов, сообщила пресс-служба IWF.

«После сегодняшнего онлайн-заседания исполнительного комитета IWF приняла решение одобрить и применить рекомендации МОК для международных федераций и международных организаторов спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях», — говорится в сообщении.

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Тяжелоатлеты должны придерживаться статуса «строгого нейтралитета» для участия в мероприятиях. На спортсменов в начале марта 2022 года наложили санкции. Из-за этого они были вынуждены пропустить чемпионат Европы.

Пресс-служба IWF отмечает, что решение о допуске спортсменов, «решительно поддержанное» комиссией федерации, являет собой «наилучший баланс» между сохранением позиции IWF в отношении Украины и возможности для всех индивидуальных нейтральных спортсменов заниматься спортом.

Ранее сообщалось, что российские гимнасты пропустили отборочные соревнования. Поэтому независимо от решения международной федерации они не смогут принять участие в чемпионатах мира по гимнастике 2023 года.