Российских спортсменов призвали защитить от «акта Родченкова»

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что подписанный Дональдом Трампом «акт Родченкова» вызовет дисбаланс в системе организации контроля и осуществления мер противодействия допингу. Поэтому он предложил подумать над мерами защиты российских спортсменов.

«Такой шаг может привести <...> к дисбалансу в системе организации контроля и осуществления мер противодействия допингу, когда одна страна берет на себя право быть неким судьей. Негативно мы к этому относимся, надо будет в ближайшее время думать о том, как минимизировать риски для российских спортсменов», — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч Страна».

Сегодня американский президент Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом антидопинговый «акт Родченкова», уточняет Ura.ru. Теперь американские суды смогут выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. За наказание предусмотрен штраф до миллиона долларов и арест сроком до десяти лет. Акт назвали именем информатора Всемирного антидопингового агентства — Григория Родченкова.