Спорт 26 января 2023, 16:07 Российских спортсменов пригласили на Азиатские игры Тренер Тарасова сочла хорошим знаком приглашение российских спортсменов на Азиатские игры РИА «Новости»

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Приглашение российских спортсменов на Азиатские игры — хороший знак. Таким мнением в интервью ТАСС поделилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«То, что появилась возможность участвовать в азиатских турнирах, это очень хороший знак», — сказала она.

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По ее словам, спортсменам необходимо участвовать в международных соревнованиях. Также Тарасова призвала не упускать подобные возможности.

Таким образом она прокомментировала решение Олимпийского совета Азии. Представители организации предложили российским и белорусским спортсменам поучаствовать в их соревнованиях с учетом условий МОК.

Пои этом днем ранее — 25 января — сотрудники Международного олимпийского комитета предложили допустить россиян и белорусов до международных игр в нейтральном статусе. По словам представителе МОК, такие спортсмены должны выполнить ряд условий и не принимать активного участия в поддержке спецоперации.