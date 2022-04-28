Российских спортсменов могут допустить до участия в «Ролан Гаррос»

Российских и белорусских теннисистов хотят допустить до участия в турнире «Ролан Гаррос». Об этом сообщило издание RMC Sport со ссылкой на свой источник.

Журналисты отметили, что организаторы Открытого чемпионата Франции хотят сохранить «принцип строгого нейтралитета», написала «Политика сегодня».

Ранее Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) не допустили российских и белорусских теннисистов до участия в Уимблдонском турнире. Связано такое решение было с началом спецоперации России на Украине.