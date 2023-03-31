Спорт 31 марта 2023, 22:23 Российских спортсменов допустят к турниру в Уимблдоне в нейтральном статусе Спортсмены из России примут участие в Уимблдоне-2023 после подписания акта о нейтралитете Unsplash

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Ассоциация лаун-тенниса, которая является организатором Уимблдона, допустит российских и белорусских теннисистов к турниру в 2023 году. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Спортсмены их РФ и Белоруссии смогут выступить только в нейтральном статусе и только после подписания «декларации о нейтралитете».

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Как отметили в LTA, отстранение россиян и белорусов считается верным решением, однако в этом году ассоциация не готова выставить запрет из-за угрозы санкций.

Накануне м еждународная федерация по настольному теннису назвала нейтральный статус станет условием участия спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях по настольному теннису.

ITTF полностью поддержала предложение Международного олимпийского комитета по рекомендациям для допуска россиян и белорусов.

МОК в минувший вторник сообщило о новых рекомендациях по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Они станут доступны для атлетов, которые не выступали в поддержку специальной военной операции.