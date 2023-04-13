Спорт 13 апреля 2023, 17:43 Российских спортсменов допустили к международным соревнованиям по триатлону Международный союз триатлона допустил российских и белорусских спортсменов к соревнованиям РИА «Новости»

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Исполком Международного союза триатлона (World Triathlon) допустил россиян и белорусов к мировым соревнованиям по этому виду спорта в нейтральном статусе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу World Triathlon.

«Исполнительный комитет World Triathlon одобрил рекомендацию Международного олимпийского комитета <…> и отменил приостановку участия атлетов в соревнованиях под эгидой организации», — отметили в организации.

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По данным пресс-службы союза, подобное решение приняли для того, чтобы «открыть путь для независимых нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами» и для официальных лиц обоих государств для участия в мероприятиях под эгидой организации.

World Triathlon совместно с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта создаст независимую проверку, которая будет необходима для участия России и Белоруссии в соревнованиях.

В марте МОК предложил допустить к соревнованиям не поддержавших спецоперацию российских спортсменов в нейтральном статусе.