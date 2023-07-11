Спорт 11 июля 2023, 10:46 Российских слаломистов решили не пускать на турниры под эгидой ICF Международная федерация каноэ отказала российским слаломистам в допуске на соревнования РИА «Новости»

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Российские слаломисты не смогут принять участие в соревнованиях с другими странами. Международная федерация каноэ (ICF) проконсультировалась с организаторами турниров и сохранила запрет, сообщила Федерация гребного слалома России.

ICF заверила, что пыталась вернуть российских и белорусских спортсменов на международные игры под своей эгидой. Она провела переговоры с национальными федерациями стран, которые проведут крупные соревнования в 2023 году. Великобритания, Польша и Франция заявили, что не смогут обеспечить безопасность участников, поэтому российских слаломистов решили пока не допускать к турнирам. Гребцы на байдарках и каноэ тоже не смогут выступить на международном уровне.

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В Великобритании пройдет чемпионат мира и основной отбор на Олимпиаду 2024 года, в Польше — первенство мира для слаломистов младше 23 лет. Франция примет финал Кубка мира. В нейтральном статусе российские спортсмены выступят на чемпионате мира в океанских гонках в Австралии и чемпионате мира по сапам в Таиланде.

Женская теннисная ассоциация (WTA) поддержала решение украинских спортсменок отказаться от традиционных рукопожатий с соперницами, если ими стали россиянки или представительницы Белоруссии. Отказаться от дружеского жеста на Уимблдоне предложила Элина Свитолина, сообщила «Известия».