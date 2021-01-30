Российских саночников дисквалифицировали на чемпионате мира в Германии

Российских саночников Константина Коршунова и Всеволода Кашкина дисквалифицировали на чемпионате мира в немецком Кенигсзе. Спортсмены во время гонки допустили ошибку, которая привела к падению, а после попытались финишировать с помощью рук.

Коршунов и Кашкин после падения во время заезда снова забрались в сани и продолжили гонку. Однако скорости, которую они набрали, не хватило для того, чтобы достичь финишной черты на участке с контруклоном. Россияне попытались прийти к финишу, отталкиваясь руками. По решению судей Кашкина и Коршунова, которые являются действующими чемпионами Европы, дисквалифицировали на мировом первенстве в Германии.

Российский лыжник Александр Большунов накануне победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Ранее Большунов оказался в центре скандала из-за неспортивного поведения. Он толкнул и ударил палкой подрезавшего его финского соперника, которого после финиша свалил с ног. Позже спортсмен и Федерация лыжных гонок России принесли извинения.