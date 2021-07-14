Женскую олимпийскую сборную России по регби изолировали в Японии после того, как у сотрудника команды выявили заражение коронавирусом. Инфекцию обнаружили у мужчины в возрасте около 50 лет, сообщило агентство Kyodo.

Сотрудник олимпийской сборной России, у которого выявили заражение, сейчас находится в городе Мунаката.

Предположительно, коронавирусом заразился массажист женской сборной. В связи с этим российских спортсменок изолировали. Об этом со ссылкой на источник сообщил ТАСС.

Инфицированного сотрудника сборной госпитализировали. Согласно данным агентства Jiji, он не поддерживал близких контактов с самими спортсменами.

Официально эта информация пока не получила подтверждения.

В Олимпийском комитете России ранее заявили, что более половины спортсменов сборной сделали прививку от коронавируса.

В СМИ сообщали, что российским олимпийцам недавно раздали инструкции о том, как вести себя на Играх в Токио. Спортсменам в том числе рассказали, как реагировать на возможные провокации в соцсетях и СМИ.