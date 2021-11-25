Российских пловцов попросили носить маски в общественных местах после скандала с тренером Ильиным

Пловцов и тренеров попросили не забывать про обязательное ношение масок в общественных местах, чтобы не стать участником скандала, как заслуженный тренер Александр Ильин. Об этом говорится в обращении Всероссийской федерации плавания.

В спортивной организации пояснили, что маски остаются обязательными для всех, вне зависимости от того, сделал человек прививку от коронавируса или нет.

«Всероссийская федерация плавания настоятельно рекомендует всем обязательное ношение маски в общественных местах, как это делается в настоящее время в большинстве стран, причем независимо, привит человек или нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что это позволит не только не нарушать распоряжения и предписания, но и приблизить победу над пандемией.

Заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина задержали в аэропорту Пулково в минувший понедельник. Спортивный функционер отказался надеть маску. Вместе с ним в воздушной гавани находилась чемпионка мира Виталина Симонова. В результате против тренера завели два административных протокола.

На судебном заседании, которое произошло в четверг, 25 ноября, Ильин снова отказался надеть средство индивидуальной защиты. Сам он заявил, что по его требованию ни полицейские, ни судья не показали ему закон или постановление, по которому он обязан носить маску. В результате скандала рассмотрение дела остановили. Ильина из суда увезли.

Обязательный масочный режим в общественных местах действует в Санкт-Петербурге с 13 марта 2020 года на основании постановления правительства города, подписанного губернатором Александром Бегловым.