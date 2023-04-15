Спорт 15 апреля 2023, 16:31 Российских паралимпийцев попросили защитить от дискриминации ПКР обратился к ООН с просьбой не позволять дискриминировать спортсменов из России РИА «Новости»

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Паралимпийский комитет России обратился в Организацию Объединенных Наций с призывом не позволить Международному паралимпийскому комитету дискриминировать отечественных атлетов по национальному признаку. Заявление ПКР привел ТАСС.

«ПКР просит не позволить МПК ущемлять право российских спортсменов-инвалидов на участие Паралимпийских играх и международных спортивных соревнованиях, а также не допустить дискриминацию их прав», — указали в письме.

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В комитете заявили, что МПК в вынесении санкции ссылался на нарушение ПКР своих обязательств по членству в организации.

«Международный комитет не предоставил никаких доказательств о нарушении членских обязательств со стороны ПКР. Все утверждения и обвинения по этому поводу являются голословными», — добавили в ПКР.

В конце марта Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допустить спортсменов из России на соревнования под своей эгидой, но только при выполнении ряда условий.

МПК заявлял, что примет решение о допуске паралимпийцев из России на Олимпийские игры-2024 независимо от решения со стороны МОК.