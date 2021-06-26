Российских легкоатлетов допустили к международным соревнованиям

Допуск к международным соревнованиям получил 61 российский спортсмен. При этом атлеты смогут участвовать в турнирах только в нейтральном статусе. Такое решение приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций.

«Комиссия по допинг-контролю Всемирной легкой атлетики согласилась с тем, что заявки 61 российского спортсмена удовлетворяют исключительным критериям допуска к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов», — сообщила пресс-служба ассоциации.

Спортсмены смогут участвовать в международных турнирах в течение 2021 года. Всего допуск к соревнованиям в этом году получили 123 атлета из России. Комиссия отклонила лишь пять заявок.

В середине марта совет ассоциации разрешил российским спортсменам выступать на международных состязаниях. Но для этого атлеты должны получить нейтральный статус. На предстоящей Олимпиаде в Токио смогут соревноваться не более 10 россиян. Они будут также выступать в нейтральном статусе.

Тренерский штаб сборной России должен перечислить фамилии спортсменов 28 июня. Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа.