Российских конькобежцев будут награждать под Чайковского

Российских конькобежцев на чемпионатах мира будут награждать под фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского. Композицию выбрали сами спортсмены, а Международный союз конькобежцев (ISU) ее утвердил.

«ISU сообщил нам, что мы можем выбрать музыкальную тему сами на согласование. Мы обсудили разные идеи относительно той музыки, которая могла бы звучать на награждении наших спортсменов. Проконсультировались с командой. Решили выбрать музыкальную тему из 1-го концерта Петра Ильича Чайковского, и ISU нам ее согласовал», — сообщила директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева РИА «Новости».

Барышева уточнила, что концерт Чайковского будет звучать на награждении россиян на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку. Выбор композиции она объяснила желанием сделать отсылку к российскому культурному наследию.

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков назвал концерт для фортепиано с оркестром № 1 «очень достойным» выбором.

Чайковского можно будет услышать уже в феврале, во время чемпионата в Нидерландах.

По решению Спортивного арбитражного суда российские спортсмены до середины декабря 2022 года не смогут выступать на крупных соревнованиях с гимном и флагом страны.