Российских и белорусских боксеров исключили из рейтингов WBC | 360°

Спорт 08 ноября 2022, 22:14 Российских и белорусских боксеров исключили из рейтингов WBC Президент WBC: российских и белорусских боксеров исключили из рейтингов организации Unsplash

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Российских и белорусских боксеров исключили из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC). О таком решении сообщил президент организации Маурисио Сулейман. Его слова привел ТАСС.

«Все боксеры из России и Белоруссии будут исключены из рейтинга. WBC не будет санкционировать бои в этих странах», — заявил Сулейман.

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Об исключении спортсменов он объявил во время своего выступления на конгрессе WBC. Мероприятие проходит в мексиканском Акапулько. Как уточнил президент совета, российские и белорусские боксеры имеют право потребовать пересмотра решения, но все будет зависеть от их связей с Россией.

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Сейчас в рейтингах WBC есть несколько известных российских спортсменов, в числе которых Мурат Гассиев, Евгений Романов, Шигабудин Алиев, Руслан Файфер, Алексей Папин, Сергей Ковалев и некоторые другие.

В середине октября Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев призвал допустить российских спортсменов к участию в соревнованиях в других странах. С такой просьбой он обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК).