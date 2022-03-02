Российских и белорусских бойцов не пустят на Суперкубок MMA

Суперкубок MMA в Бахрейне пройдет без участников из России и Белоруссии. Международная федерация смешанных боевых искусств (IMMAF) отстранила их от участия.

IMMAF объявила на своем сайте, что присоединится к бойкоту российских и белорусских спортсменов в международном спорте из-за ситуации на Украине.

Сборные двух стран не смогут принять участие в ближайшем Суперкубке MMA, который должен состояться в Бахрейне с 8 по 12 марта.

«Правление IMMAF с сожалением приняло это решение, поскольку мы верим в способность спорта объединять людей вне политики», — отметил глава федерации Керрит Браун.

Он добавил, что IMMAF «вынуждена объединиться с мировым спортом и продемонстрировать солидарность с Украиной».

Санкции против российских спортсменов в профессиональных MMA пока не анонсировали. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отмечал, что промоушен планирует обеспечить организацию поединков с участием россиян.

На турнире UFC в Лас-Вегасе российский легковес ММА Ислам Махачев недавно одержал победу над американцем Бобби Грином.