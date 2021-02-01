Российских хоккейист Мальцев дебютировал в составе «Нью-Джерси Дэвилз»

Россиянин Михаил Мальцев провел свой первый матч в составе команды «Нью-Джерси Дэвилз» на регулярном чемпионате НХЛ. Его клуб обыграл соперников из «Баффало Сэйбрз» со счетом 3:5.

Первый сезон Мальцев провел в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В составе клуба «Бингхэмтон Дэвилз» он провел 49 матчей. Россиянин забросил 11 шайб и отдал 10 голевых передач. По данным РБК, свой первый матч в НХЛ Мальцев провел в одном звене с россиянином Никитой Гусевым и чешским нападающим Павлом Захой.

Михаил Мальцев начинал свою спортивную карьеру в хоккейном клубе СКА Санкт-Петербург в сезоне-2014/2015. Затем выступал в юношеской сборной России, играл за «Ладу» и «Югру».

В сезоне-2017/2018 стал обладателем Кубка континента и бронзовым призером чемпионата России.