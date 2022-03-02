Российских гимнастов допустили до участия в этапе Кубка мира вопреки протесту Украины

Российских гимнастов допустили до этапа Кубка мира в Катаре в нейтральном статусе и без российской символики. Протест украинской делегации по этому поводу был отклонен техническим комитетом Международной федерации гимнастики (FIG).

«Нас допустили до участия в этапе Кубка мира, несмотря на официальный протест украинской делегации, которая заявила об отказе от выступления на соревнованиях в случае допуска спортсменов России и Белоруссии», — сообщила в беседе с ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Она добавила, что протест украинской делегации разбирал технический комитет FIG. Родионенко отметила, что психологическое состояние российских спортсменов очень нехорошее. По ее словам, это может быть не заметно внешне, «но большое внутреннее напряжение все равно присутствует».

В понедельник, 28 февраля, FIFA и UEFA отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Национальная команда не примет участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022. Это говорит о том, что российская сборная пропустит и мировое первенство в Катаре.