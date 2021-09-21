Российских гандболистов заподозрили в сдаче матчей из-за игры на ставках

Восьмерых игроков мужской молодежной сборной России по гандболу временно отстранили от участия в соревнованиях из-за подозрений в сдаче матчей в сговоре с букмекерами. Об этом сообщили на сайте Федерации гандбола России (ФГР).

Подозрения вызвали несколько матчей, которые были сыграны на чемпионате Европы — 2021 в Хорватии. По итогам российская команда заняла на нем 15-е место из 16.

Комиссия по этике ФГР провела расследование и установила, что группа игроков поддерживала контакты с организаторами ставок. В связи с этим от участия в турнирах до вынесения итогового решения отстранены Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин и Георгий Кириленко.

Глава комиссии Борис Кипкеев заявил, что подобные манипуляции со стороны игроков неприемлемы. Он подчеркнул, что это не только нарушает принципы честной игры, но и ставит под угрозу репутацию не только российского гандбола, но и всего отечественного спорта.

«Мы впредь будем выявлять и бескомпромиссно преследовать факты финансового допинга», — пообещал Кипкеев.

В июне российскую теннисистку Яну Сизикову задержали во Париже по подозрению в «намеренном проигрыше» на Открытом турнире Франции 2020 года. Спортсменка отвергла все обвинения и пожаловалась на клевету.