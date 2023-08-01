Спорт 01 августа 2023, 18:25 Российских футболистов отстранили за игру на тотализаторе РФС отстранил переехавших в Парагвай футболистов Клюкина и Яковлева за игру на ставках Unsplash

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Выступающим за парагвайский клуб «Атыра» российским футболистам Роману Клюкину и Максиму Яковлеву запретили осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, на срок 10 и пять лет. Такое решение приняла комиссия по этике Российского футбольного союза (РФС).

В опубликованном на сайте организации протокола говорится, что футболисты нарушили статью федерального закона «О физической культуре и спорте». Она запрещает спортсменам принимать участие в азартных играх, а также делать ставки в букмекерских конторах и тотализаторах, если пари касается видов спорта или соревнований, в которых они принимают участие.

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Роман Клюкин до переезда в Латинскую Америку выступал за клуб «Электрон» из Великого Новгорода, Максим Яковлев играл в команде «Пересвет» из Домодедова. Оба клуба входят во Вторую лигу. В начале июля спортсмены подписали контракт с парагвайским клубом «Атыра».