Спорт 26 ноября 2023, 13:57 Российских футболистов обвинили в отсутствии желания помогать армии Депутат Журавлев раскритиковал футболистов за нежелание помогать армии РИА «Новости»

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Выступающие на чемпионате России футболисты не продемонстрировали своего желания отдать часть от высоких доходов на нужды специальной операции. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Что-то не припоминаю случая, чтобы кто-то из футболистов отдал на нужды специальной операции часть своей баснословной зарплаты. Они оказались падкими на государственные деньги, неспособными встать на защиту страны, которая их кормила и вырастила», — сказал он.

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Журавлев предположил, что футбольная сфера является предательской.

«Недавно провели благотворительный матч для футбольных ветеранов. Но совсем не подразумевали, что средства пойдут на спецоперацию. Где тот игрок, который записался бы добровольцем на фронт и горячо приветствовал СВО? От спортсменов, которые были гордостью страны, такого ждешь», — добавил парламентарий.

Ранее депутат предложил призывать в армию мигрантов, получивших гражданство России.