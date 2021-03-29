Российских фигуристов встретили гимном в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево встретили сборную страны по фигурному катанию, вернувшуюся с чемпионата мира в Стокгольме. Болельщики исполнили для спортсменов гимн России, сообщил ТАСС.

Фигуристы прилетели чартером «Аэрофлота» около трех часов ночи. После прохождения паспортного контроля они вышли к болельщикам.

В аэропорту собрались несколько десятков фанатов с цветами и флагами.

С чемпионата мира российские фигуристы привезли три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды.

В парном катании золото получили Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В танцах на льду не было равным Виктории Синициной и Никите Кацалапову. Впервые ставшая чемпионкой Анна Щербакова рассказывала, что осталась недовольна своим выступлением в произвольной программе, однако была счастлива, что победила.

Серебро оказалось в активе Елизаветы Туктамышевой. Бронзу выиграли Александра Трусова, а также пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Награды российским спортсменам на чемпионате вручали под музыку Петра Чайковского. Флаг и гимн останутся под запретом до середины декабря 2022 года.